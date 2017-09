Ur 19-Nyheterna - Film visar nytt Kevinfall:

En 11-åring hittas död i ett dike en majdag 2001, huggen nästan 40 gånger med en sax i halsen och huvudet. Hans 12-årige bästa kompis kommer hem till sin mamma och berättar att han hittat sin kompis kropp. Mamman larmar polisen och snart blir 12-åringen själv misstänkt för mordet.

12-åringen förhördes minst 18 gånger under tre månader, utan vare sig förälder eller ett juridiskt biträde närvarande. Pojken lämnade under förhören flera olika versioner av vad som kan ha hänt, efter ibland ledande frågor i terapiliknande samtal. Polisen pekade sen ut pojken som skyldig till mordet, baserat på hans erkännande under dessa förhör. Enligt DN:s granskning saknades teknisk bevisning som knyter honom till mordet.

Dagens Nyheters granskning visar att förhörsmetoderna påminner om det mycket uppmärksammade ”Kevin-fallet” i Arvika. Förhören i Hovsjöfallet genomfördes under inflytande av psykologiprofessorn Sven Åke Christianson. Christianson har tidigare anklagats för att skapa falska erkännanden, bland annat under sin inblandning i mordutredningarna kring Thomas Quick och Kevin. Sven Åke Christianson vill inte kommentera Hovsjöfallet, men har tidigare sagt i Nyhetsmorgon att utredningen var lyckad.

Psykolog stämmer in i kritiken

Sara Landström undervisar och forskar om förhör av barn och har tagit del av inspelningarna kring Hovsjö-fallet. Hon är mycket kritisk till förhörsmetoden.

– Det allvarligaste problemet i den här utredningen är att man väldigt tidigt låser sig vid uppfattningen att du har hittat den skyldige till det här brottet. Du söker inte längre efter information utan du söker efter ett erkännande. Så det formar förhören, det formar frågorna och det formar hur du tolkar den information som den här misstänkte ger, säger Sara Landström. Förhör med barn får inte gå till på det här sättet, förhör med misstänkta får inte gå till på det här sättet.

