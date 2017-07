Sjöstedt mot NRM - "Därför har vi överklagat polistillståndet"



Sjöstedt översätter AKB :"Aldrig Klara Besked"

Han är oroad för att statsminister Stefan Löfven (S) ska börja samarbeta med Centern och Liberalerna i stället för med V efter nästa val. Enligt Sjöstedt skulle en sådan högersväng leda till ökande klassklyftor.

- Tyvärr är det dit Socialdemokraterna verkar vilja, att regera med borgerliga partier. Då blir politiken en annan. Det är skillnad mellan vänster och höger, sade Sjöstedt.

Hånar AKB

Han hävdade också att S "till och med" vill förhandla med "högern" nu, trots att det "inte finns någon att förhandla med". Sjöstedt målade upp en splittrad bild av Alliansen och passade på att håna den pressade Moderatledaren.

- Vad Anna Kinberg Batra riktigt menar med sina inövade repliker är det få som begriper. Det är kanske ingen slump att hon brukar kallas för AKB - Aldrig Klara Besked, sade Sjöstedt.

Angrep innan talet

Sjöstedt angrep statsminister Löfven redan innan talet. V-ledaren är besviken över att S sagt nej till V:s skattehöjningar i budgetförhandlingarna.

- Det är regeringen och Stefan Löfven som hindrar ett skattesystem som gör Sverige mera jämlikt, säger Sjöstedt till TT.

- Jag ska helt ärligt säga att det har varit vår största konflikt med regeringen.

Nattöppen vård

En stor del av Almedalstalet handlade om vården. Sjöstedt lanserade ett nytt förslag. Partiet vill se ett lagkrav på att det ska finnas dygnetruntöppna vårdcentraler i alla landsting.

- Många av de som åker in till en akutmottagning sitter ofta där länge, länge och väntar under ibland ganska kaotiska former eftersom det är sådant tryck. De skulle kunna få hjälp på en vårdcentral, säger Sjöstedt.

Dessutom skulle stressad vårdpersonal på akutmottagningar få avlastning och kunna fokusera på de rena akutfallen, påpekar han.

Förslaget innebär att landstingen själva får bestämma var den dygnetruntöppna primärvården ska lokaliseras.

Ett hundratal

Hur många nattöppna vårdcentraler Sverige behöver har V inte tagit ställning till.

- Det ska finnas i varje landsända, i varje landsting, i varje region och om man bara ska ta en siffra ur luften så måste det vara åtminstone ett hundratal, säger Sjöstedt.

Statsminister Löfven håller med V om att vårdcentralerna behöver mer resurser.

- Sen exakt hur det ska organiseras, och öppettider och så där, det är det landstingen och regionerna som måste besluta om, säger han.

Löfven aviserade på första maj en "patientmiljard" i höstens budgetproposition som bland annat ska användas till generösare öppettider på vårdcentraler.

- Det är ett vagare förslag och ett otillräckligt förslag, säger Sjöstedt.

Peter Wallberg/TT