Högsta domstolen dömer en man som smygfotat under en kvinnas kjol till dagsböter. Mannen hade tidigare friats av hovrätten.

Den nu dömde mannen stoppade in en kamera och fotade under kjolen på en kvinna som stod i en rulltrappa i tunnelbanan i Stockholm. Kvinnan var inte medveten om vad som pågick, utan uppmärksammades på smygfotograferingen i efterhand av en tredje person.