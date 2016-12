Under eftermiddagen väntas Urd komma till Vestlandet, västligaste Norge, med full styrka. I vindbyarna kan det handla om hastigheter på 35 till 45 meter per sekund. En orkan har vindar på 32,7 meter per sekund.

Sedan blåser Urd vidare mot Danmark och Sverige.

- Vi väntar oss att det blir ordentligt blåsigt med stormbyar över norra delen av Västkusten vid 20-, 21-tiden. Sedan går det söderut, säger SMHI:s jourhavande meteorolog Marie Staerk till TT.