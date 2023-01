18-åriga Noor Al Jabiri, från Södertälje, fullständigt golvar juryn och publiken i Talang 2023 med sin tolkning av Katy Perrys låt ”The one that got away”. Hon har skrivit om texten som nu handlar om kampen med psykisk ohälsa.

– Jag har haft problem med depressioner i flera år, berättar hon i programmet.

Sjunger om psykisk ohälsa

Noor utvecklade bulimi och vill med sin sång få fler med psykisk ohälsa att söka hjälp.

– Det är en pågående kamp, men man ska våga ta hjälp.

När hon börjar sjunga chockas hela publiken av Noors starka röst.

– Wow, mycket bra! utropar Viktor Norén.

Rör Helena till tårar

Hennes sång rör Helena Bergström till tårar. Hela juryn hyllar Noor efter framträdandet och säger ett solklart ja.

– Jag är otroligt berörd. Jag tycker du är otroligt viktig, säger Helena och tackar Noor för att hon tagit sig till Talang.

– Du är en briljant sångerska. Du står för något så galet viktigt, fortsätter Helena och trycker på golden buzzer – vilket skickar Noor direkt till finalen!

Se det känslosamma framträdandet som golvar juryn – och får hela publiken att ställa sig upp – i spelaren ovan.