Fler ungdomar rädda för oupptäckt graviditet

I mångmiljonstaden New York finns det över två miljoner råttor. För att få bukt med problemet utlyste stadens borgmästare en udda jobbannons: Vem vill bli stadens nästa rått-tsar?

Flera tusen ansökningar kom in och nu är positionen tillsatt av en riktig råttmördare vid namn Kathleen Corrardi som inför en jublande publik utlovade att New York-borna kommer att få se mycket mer av henne, och mycket mer av råttorna. Hur det kommer att gå för stadens två miljoner råttor återstår dock att se.

