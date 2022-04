Så ska Sveriges hundar få fart på kärlekslivet

Under torsdagen presenterade SD-ledaren Jimmie Åkesson ett åtgärdspaket mot den typ av kravaller som inträffade under påskhelgen. Bland annat vill partiet att personer som visar ”fientlighet” mot samhället ska kunna utvisas. ”En del av punkterna är inte så kontroversiella, men att man ska kunna dra in sociala rättigheter för hela familjen, det är ju kollektiv bestraffning”, säger Ulf Kristofferson, politisk kommentator om åtgärdspaketet. Poliserna befann sig i en mycket utsatt situation under kravallerna, och polisförbundets Tomas Stjernfeldt säger att stora delar av poliskåren nu är väldigt frustrerad.