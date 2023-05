Regeringens beslut om en ny snabbutredning för havsbaserade vindkraftsparker kom som en chock för kustfiskarna.

– Jag blev totalt bestört. Inte ett ord från regeringen, säger Peter Ronelöv Olsson, ordförande för Sveriges fiskares producentorganisation.

Regeringens nya utredning ska göra tillståndsprocesserna för att etablera vindkraft till havs enklare. Kustfiskarna säger att de vindkraftsparker som projekteras kommer vara slutet.

– Våra föregångare har fiskat här i tusen år. Med bara ett pennstreck raderar man hela fisket i Kattegatt, hela Halländska fisket och hela kustkulturen, säger Peter Ronelöv Olsson, som själv varit fiskare i 35 år.

”Spiken i kistan”

TV4 Nyheterna har träffat fiskare på västkusten som säger att med stora naturskyddsområden och sedan vindkraftsparker kommer det inte finnas något fiskevatten kvar.

– Jag tror det är den sista spiken i kistan. Vi har snart ingenstans att fiska längre, säger Björn Ulups, fiskare på västkusten.

– Jag tycker att det är helt befängt. Det är nådastöten för oss yrkesfiskare på Hallandskusten, säger Görgen Andersson.

Busch: ”Svåra avvägningar”

Ebba Busch säger i Efter fem att elbehovet är så pass stort att man måste bygga ut både vindkraft och kärnkraft i södra Sverige, trots påverkan på fisket.

– Det är svåra avvägningar och det är därför vi har bildat ett nytt klimat- och näringslivsdepartement där vi väger in alla de här frågorna, även Försvarets intressen. Jag förstår verkligen oron för hur det här påverkar djurlivet, det har vägt in tungt. Ägarna kommer att behöva avsätta 12 miljoner för att just värna det här.