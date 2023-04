Haaland historisk – när City krossade Bayern

Manchester Citys Erling Haaland har skrivit ny fotbollshistoria. Norrmannen gjorde sitt 45:e mål i 3-0 segern mot Bayern München, vilket är mer än någon annan Premier League-spelare någonsin gjort under en säsong.

Manchester City besegrade Bayern München med 3-0 i den första Champions League-kvartsfinalen av två på tisdagskvällen – och norrmannen Erling Haaland slog nytt rekord med sina 45 tävlingsmål under säsongen.

Haalands mål blev det tredje i ordningen i matchen – en match som City dominerade från start.

”Det hade man inte förväntat sig”

Dödläget bröts 28 minuter in i matchen då Rodri drog in från distans och fick in en fullträff.

Bollen seglade in i krysset och innebar därmed ledning för hemmalaget.



– Det hade man inte förväntat sig. Att han har ett bra skott med högern, ja, men vänstern trodde jag inte vara lika bra. Ett vackert mål, sa Henrik "Henke" Larsson i C Mores-sändning.

Tungt för Bayern hela vägen

Redan från start var det tydligt att City höll i taktpinnen.

Bayern hade visserligen ett par vassa lägen i början av andra halvlek, men City var alltjämt starkare.

Nästa möte mellan Manchester City och Bayern München äger rum på onsdag nästa vecka.