I år är det 31:a gången som Polar Music Prize delas ut. Priset instiftades 1989 av Stig ”Stikkan” Anderson, en legend i den svenska populärmusikens historia. Stig Anderson var förläggare, textförfattare samt manager för ABBA och hade en nyckelroll i bandets fantastiska framgångar. Prisets namn är hämtat från Stig Andersons lika legendariska skivbolag, Polar Music.

Polar Music Prize hyllar musikens kraft och betydelse och delas ut till individer, grupper eller institutioner. Priset korsar musikaliska gränser och ska ges för betydande insatser inom musiklivet i stort. Tidigare pristagare inkluderar bland andra: Paul McCartney, Patti Smith, Bob Dylan, Ray Charles, Metallica, The Afghanistan National Institute of Music (ANIM), Grandmaster Flash, Anne-Sophie Mutter, Stevie Wonder, Björk och Joni Mitchell för att nämna några få.