Hållbart mode i höst — plaggen som håller många säsonger

Snart är det premiär för den sjätte och sista säsongen av Gåsmamman på TV4 och C More. För skådespelarna Edvin Ryding, Clara Christiansson Drake och Joel Lützow innebär det slutet på många år av att jobba tillsammans framför kameran då dom under årens lopp vuxit upp sida vid sida. Joel berättar om ett särskilt minne från när de var yngre som får Edvin att ryta ifrån.