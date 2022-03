Nu presenterar C More och TV4 stolt Hamilton, kanalens största internationella dramasatsning hittills. Den nyskrivna thrillerserien utspelar sig under den unge Hamiltons första tid i Sverige efter utbildningen i USA och är baserad på Jan Guillous succéböcker om den hemliga agenten. Stjärnskottet Jakob Oftebro spelar Carl Hamilton som har premiär på nyårsdagen på C More och i början av 2020 på TV4.