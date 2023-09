TV4 lägger långköraren Parlamentet på is. – Vi har beslutat att pausa Parlamentet för att se över vad vi kan göra för att stärka eller förnya programmet, säger Johan Janrell-Aspnäs, exekutiv producent för Parlamentet till tv4.se.

TV4 har meddelat under veckan att stora programtitlar såsom Let's Dance och Talang har pausats. Även Wild kids och Biggest loser har plockats ur tablån. Under fredagen kom nästa program att ta paus: Karl Fredrik på Österlen.

Och på eftermiddagen meddelades att även långköraren Parlamentet inte kommer att fortsätta sändas. Programmet läggs på is på obestämd tid.

”Dags att göra en ordentlig översyn”



Parlamentet brukar sändas redan i augusti.

Varför?

– Vi har gjort många smärre förändringar i formatet löpande genom åren, men vi bedömde att nu är det dags att göra en ordentlig översyn. Tiderna förändras och tittarna har numera en uppsjö av humor och satir på alla möjliga plattformar. Parlamentet förtjänar en upprustning, Johan Janrell-Aspnäs.

Hur ser framtiden ut för Parlamentet?

– Just nu är det svårt att säga exakt hur eller när programmet kommer tillbaka, men det pågår ett arbete för att det ska ske så snart som möjligt. Politisk satir är viktigare än någonsin och vissa sanningar tål bara att höras i formen av skämt och humor. Där har Parlamentet en tydlig plats att fylla, säger säger Johan Janrell-Aspnäs.