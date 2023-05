Att identifiera ett lik går inte till som på film – nu reder kriminalteknikerna ut hur det går till i verkliga livet.

– De är ute och cyklar i Beck, fastslår de i Nyhetsmorgon.

Polisen identifierar 400–500 avlidna personer per år. Många tror kanske att det går till som på film. Men det är en myt som kriminalteknikerna Anna Jinghede och Lena Ljungdahl vill slå hål på.

– På TV klappar en kriminalare in där på platsen i en fräsig trenchcoat, går in under bandet, med nymanikurerade naglar och så lägger de pannan mot liket och säger: "16:38, cyanidförgiftning". Då stänger man av tv:n, säger Lena Ljungdahl, tidigare spanare och förundersökningsledare, numer krimexpert, i Nyhetsmorgon.

Här blir det oftast fel på tv

När det kommer till identifieringen av kroppar blir det oftast fel i tv-serier och filmer.

– När det kommer till att fastställa identiteten är de ute och cyklar i Beck. För de första det är direkt olämpligt att låta en anhörig att visuellt identifiera en avliden person. Främst för att det finns en risk för att det blir fel, men också av etiska skäl. Det är en metod man vill undvika så långt det bara är möjligt, säger Anna Jinghede, rättsodontolog .

Men hur går det då till när en människa hittas död och ingen vet vem det är?

– Det kan finnas id-kort eller andra markörer på en person som man kan utgå ifrån. Men vi vet att kroppen förändras ganska drastiskt när hjärtat slutar slå och förruttnelsen börjar träda in. Det kan vara vanskligt att utgå från en lös identifieringshandling. Man bäddar in en risk för felaktigheter eller misstag.

De vanligaste metoderna

De tre primära identifieringsmetoderna är: Fingeravtryck, DNA och tändidentifiering. Metoderna är beprövade och säkra. Det räcker med en metod men oavsett vilken metod man använder så måste man ha jämförelsematerial.

Sedan finns det sekundära metoder som kan komplementära de primära metoderna. Så som exempelvis namn i en vigselring eller serienummer på en pacemaker.

– Tandidentifiering är den metod vi oftast använder, säger Anna Jinghede.

En av de vanligaste myterna de vill slå hål på är tandkorten. De finns inte längre.

– Det finns inget som heter tandkort. Det är en kvarleva från 30 och 40-talet, säger hon och betonar att det heter tandvårdsjournal nuförtiden.