Musikern Kristofer Greczula har tagit sig an Björn Skifs monsterhit ”Håll mitt hjärta” och tilltalas av vemodet i den. När han var 17 år skrev han låten ”You are not alone”, och var inne i en mörk period. ”Den låten räddade mitt liv. Jag visste inte vem jag skulle prata med och hade inte hört uttrycket psykisk ohälsa. Det här blev mitt sätt att kommunicera”, säger han.