Skjutningen inträffade i en lägenhet i centrala Nyköping en novemberkväll förra året.

En ung man sköts i huvudet och hans 18-årige vän åtalades senare för mordförsök.

I dag dömdes 18-åringen till fyra och ett halvt års fängelse. Nyköpings tingsrätten menade dock att det handlade om ett grovt vållande till kroppskada och grovt vapenbrott.

Händelsen inträffade efter en festkväll. 18-åringen, offret och ytterligare en ung man satt i soffan, drack starksprit, pratade och lyssnade på musik. De hanterade och poserade också med en pistol, och vid ett tillfälle under kvällen sköt ut från köksfönstret.

– Som ungdomar ofta gör så han man filmat en del under kvällen. En del av dessa filmer har spridits via Snapchat under kvällen, säger kammaråklagare Fredrik Beijar.

”Medvetet risktagande av allvarligt slag”

De tre unga männen var ”goda vänner och det hade inte varit något tjafs eller bråk,

varken under kvällen eller tidigare.” Vid 22-tiden tar 18-åringen fram pistolen, riktar den mot sin vän, gör en mantelrörelse och trycker av ett skott. Hela förloppet filmades av den tredje vännen.

Offret fick livshotande skador men överlevde enligt åklagaren ”av ren tur”.

18-åringen har uppgett att han trodde att pistolen var oladdad och att han inte hade för avsikt att skjuta sin vän. Tingsrätten menar att gärningsmannen inte agerat med uppsåt men att han ”gjort sig skyldig till ett medvetet risktagande av allvarligt slag”.

Han ska betala skadestånd till offret på 193 080 kronor.

