Inflationen slår hårt mot många studenter och Sveriges förenade studentkårer har fått in larmrapporter från olika delar av landet som vittnar om att vissa studenter tvingas hoppa av utbildningen på grund av ekonomiska svårigheter.

Studenten Tilda Nyström radar upp allt som studiemedlet ska täcka.

– Sl-kort mat, kurslitteratur, säger hon och menar att många är oroliga för hur de ska få ekonomin att gå ihop.



Även Oskar M Wiik, kommunikatör på Södertörns högskolas studentkår, menar att det just nu finns en stark oro hos många studenter över hur dom ska få ekonomin att gå runt.

– Jag skulle säga att studenter befinner sig i en fruktansvärd situation just nu, säger Oskar M Wiik.



Vid årsskiftet kommer studiemedlet höjas med en tusenlapp och ligger då på 12000 kronor i månaden för heltidsstudier. Inte tillräckligt tycker Oskar M Wiik. Studenter tvingas istället hitta andra lösningar än att förlita sig på studiemedlet.