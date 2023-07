Sjukdomen sprids inte mellan människor annat än i undantagsfall. Det kan vara via blodtransfusion, organtransplantation och vid graviditet och amning. Nilfeber finns i nästan hela världen. Inklusive Europa.



80 procent av alla smittade uppvisar inga symtom. Men resten av fallen får lindriga symtom som liknar en influensa: feber, huvud- och muskelvärk, illamående och kräkningar. Man kan också få ett rödflammigt utslag och svullna lymfkörtlar. Mindre än en procent av fallen blir allvarliga med tecken på hjärn- eller hjärnhinneinflammation. De lindrigare fallen är sjuka i ungefär en vecka.



Viruset har lett till dödsfall i Europa, enligt European centre for disease prevention and control. Det är framför allt de med ett nedsatt immunförsvar som drabbas så hårt.



Källa: Folkhälsomyndigheten