Antalet uttagna vab-dagar i Sverige ökade under 2022 – till nya rekordnivåer. Det visar nya siffror som Försäkringskassan släpper idag. Sammanlagt 8,56 miljoner vab-dagar togs ut.



– Vab-dagarna fortsatte att öka under hela pandemin. Det är något nytt, så var det inte före pandemin, säger Niklas Lövgren är familjeekonomisk talesperson hos Försäkringskassan.

Vad tror du ökningen beror på?



– Det är många faktorer som ligger bakom. I år vabbas det för fler barn. Tidigare har antalet dagar per barn ökat, men nu är det 60.000 fler barn som vabbats för under 2022, jämfört med 2021, säger Niklas Lövgren.

Kontinuerlig ökning

Det utbetalda beloppet för vabdagar under 2022 var 8,72 miljarder kronor.



– Det har betalats ut mellan 300-4000 miljoner kronor mer förra året. Det har varit en kontinuerligt ökning där utgifterna har fördubblats under tio år, men också ett hopp upp mellan 2019 och 2020., säger Niklas Lövgren.

Försäkringskassan förutspår att vabdagarna kommer att öka under 2023, men i en saktare takt än under pandemin.



– Vi har sett att i början av pandemin ansökte man om typiska förkylningssympton. Det har förändrats under 2022, man är hemma under fler och kortare perioder, säger Niklas Lövgren.