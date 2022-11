Kvinnan överföll och dödade sin tidigare kollega med knivhugg och hammarslag i vad hon själv beskrivit som en "hämndaktion".



Nu döms hon till 16 års fängelse för mord.



Det meddelade Attunda tingsrätt på fredagen.



Det var den 7 april i år som den 44-åriga kvinnan ringde in till 112 och med flämtande andetag berättade att hon hade knivhuggit sin vän i Upplands-Bro utanför Stockholm.



Vännen, en mångårig före detta kollega, skadades så svårt av misshandeln att hon dog.



Upprinnelsen, till det som 44-åringen under larmsamtalet och i förhör beskrivit som en "hämndaktion", var att hon misstänkt att vännen försökt ta över hennes tjänst på jobbet. Men att så varit fallet har förnekats av personer i kvinnornas närhet.



Flera personer uppgav under utredningens gång att offret ska ha känt sig orolig över 44-åringens agerande före attacken.



I juli åtalades kvinnan vid Attunda tingsrätt för mord, sedan hon "uppsåtligen berövat" den andra kvinnan livet genom hammarslag och knivstick i överkroppen, enligt åklagaren.



Kvinnan har erkänt grov misshandel och vållande till annans död, men nekat till att hon haft uppsåt att döda.

Se mer om fallet i spelaren ovan.