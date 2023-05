Så tror GW om snippadomen: ”Långt ifrån 100 procent säker”

Högsta domstolen ska avgöra om hovrätten har gjort sig skyldig till rättegångsfel i det uppmärksammade snippamålet, där en man frikändes från våldtäkt på en tioårig flicka.

Frågan är ifall mannen hade kunnat dömas för grovt sexuellt övergrepp istället för att helt frikännas.

– Det som har upprört allmänheten är att en vuxen man har begått ett uppenbart sexuellt övergrepp mot en liten flicka och att han undgår juridiskt ansvar, säger Leif GW Persson.

Det var i februari i år om en man i 50-årsåldern friades från våldtäktsanklagelser i hovrätten, eftersom det ansågs oklart vad den 10-åriga flickan syftade på med ordet snippa.



Det Högsta domstolen nu ska avgöra är ifall hovrätten har gjort sig skyldig till ett rättegångsfel i och med att mannen friades helt i stället för att dömas till ett alternativt brott till våldtäkt. Hovrätten ansåg att det inte var bevisat att mannen gjorde sig skyldig till våldtäkt, men riksåklagaren Petra Lundh menar att de hade kunnat döma honom för grovt sexuellt övergrepp.

– Våldtäkt hade det blivit om han hade trängt in med sina fingrar i hennes underliv, men det visar sig att det kan man inte få riktigt klart för sig hur det var på den punkten. Men han har ju varit där nere med fingrarna på hennes könsorgan. Och i och med det är han ju också straffbar, säger Leif GW Persson.

Åklagaren brukar täcka in fler brott

I åtalet framgick det inte tydligt att mannen kunde dömas för något annat än våldtäkt. Men riksåklagaren menar att det framgår i gärningsbeskrivningen att alternativen finns där, även om de inte är klart uttryckta.

Leif GW Persson berättar att rätten är noga med vilka brott den åtalade kan dömas för. Det vanligaste är att åklagaren försöker täcka in så många brott som möjligt i åtalet.

– Man är noga med det där. Man ska veta vad man är anklagad för. Man får inte komma in i ett sent skede och lägga till någonting. Det är därför de lägger ut det där som jag kallar för bombmattor. Om någon har dött på grund av ett brott tar man med mord, dråp, misshandel, grovt vållande till annans död. Man försöker täcka in en så stor yta som möjligt. Då hamnar man inte i den här typen av problem. Det har inte skett i det här fallet.

”Uppenbart sexuellt övergrepp”

– Det som har upprört allmänheten är att en vuxen man har begått ett uppenbart sexuellt övergrepp mot en liten flicka och att han undgår juridiskt ansvar. Om detta nu sker på grund av en teknikalitet eller någon försumlighet någonstans i en åtalsframställan, det bryr sig inte folk om. Och inte jag heller faktiskt. Men tvistefrågan är processuell, den är teknisk.

Leif GW Persson tror att HD kommer återförvisa målet till hovrätten.

– Jag tror att HD kommer lösa det här på enklast möjliga sätt, att de säger att det här var ett rättegångsfel och så återförvisar man. Men jag är långt ifrån 100 procent säker.

– En annan möjlighet är att de säger att i och med att det inte framgår i åtalet så ska man heller inte kunna fälla honom, fortsätter han.