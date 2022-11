Fånglägret al-Hol i Syrien träffades av flygattack

Det brinner kraftigt vid det oljefält i nordöstra Syrien som utsattes för turkiska luftangrepp under torsdagen. Enligt kurdiska källor har även fånglägret al-Hol i nordöstra Syrien träffats . Lägret hyser över 50 000 fångar från bland annat från terrorrörelsen IS.



– Kurdiska medier rapporterar att det bombats i utkanten av lägret, mot militära baser. En del av de så kallade IS-familjerna ska ha lyckats eller försökt att fly. Så nu har de en form av operation för att fånga in dem, säger Mellanösternkorrespondent Terese Cristiansson.

Turkiet har riktat en våg av flygattacker mot misstänkt militära mål i norra Syrien och Irak, som vedergällning för det dödliga bombdådet i Istanbul nyligen.

”Rimligen handlar det om irakiska och syriska IS-familjer” – Terese Cristiansson rapporterar om det senaste.