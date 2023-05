Irma Lehtosalo: Det får ni se i säsong två av Marko & Irma

Irma Lehtosalo tog tittarna med storm i egna tv-serien Marko & Irma.

Så pass att det blir en säsong till!

Nu debuterar Irma på röda mattan – och hintar samtidigt om vad tittarna får se i det som kommer.

Under måndagskvällen gjorde Irma Lehtosalo sin röda mattan-debut när Den lilla sjöjungfrun hade galapremiär på biograf Rigoletto. Irma blev ett både känt och populärt ansikte under våren när hon bjöd in tittarna till renoveringen av sitt hus i tv-serien Marko & Irma, i vilken vi också följde sonen Marko, känd under artistnamnet Markoolio.

– Jag fick en inbjudan att komma hit och tog med mig mina barnbarn! Det är roligt, säger Irma till Efter Fems Nanna Marotell under galapremiären.

Inspelningarna av Marko & Irma säsong två är igång

I början av maj blev det känt att det kommer ännu en säsong av Marko & Irma. Men vad vi kommer att få se i den kommande säsongen var då ännu inte riktigt spikat. När Nanna nu frågar Irma vad vi kommer att få se duon hitta på i säsong två så hintar hon, om än mycket förteget, om den nya säsongen.

– Säsong två är på gång nu, säger hon och bekräftar att inspelningarna dragit igång.

– Vi håller på att städa lite på tomten, men inget mer! fortsätter Irma som är noga med att inte avslöja mer än så.

Säsong två av Marko & Irma har premiär i början av 2024.