I augusti 2012 sprang Jenny Ström Stockholm Thriatlon.

Samma höst diagnostiserades hon med MS, och hennes liv förändrades helt.

– En oerhörd rädsla. Jättetufft, säger Jenny Ström.

Varje år den 30 maj uppmärksammas MS, multibel skleros, på internationella MS-dagen. När Jenny Ström fick diagnosen MS, den där höstdagen 2012, blev hon chockad.

– Först blir det en chock när man får en diagnos. Sen var det skönt att fatta att man inte var knäpp, med alla symtom man hade.

Jenny hade haft symtom för MS flera år tidigare, något hon även hade sökt vård för.

– Jag var mitt i livet, jobbade som tränare och jag var superstark under den här tiden. Läkarna trodde det var stress men jag var inte stressad!

Men en dag blev symtomen värre.

– Jag åkte in akut med en ansiktsförlamning, då hade jag haft massa symtom under fyra år. Men jag tittade mig i spegeln och halva kinden hängde. På vägen in domnade halva kroppen bort. Jag utreddes först för stroke men sen visade en utredning att det var MS.

Samtidigt drev Jenny företag, och efter ett par veckor hemmaliggande efter beskedet började hon smyga i gång med jobbet lite lätt.

– Jag tillät mig inte stanna. Jag var riktigt dålig i två veckor, men blev jag en prestations-junkie. Jag ville visa läkarna och mig själv att jag kan bli bra själv. Om och om igen. Jag höll på i fyra år och mådde jättedåligt under den här tiden.

Erbjöds aldrig rehab

Jenny erbjöds ingen rehabilitering efter hon fick sin diagnos. Det fick hon först 2016. Rehabiliteringen hjälpte Jenny att må bättre, och framförallt – att acceptera sjukdomen.

– Det var fantastiskt och borde satts in tidigare, men jag kanske inte var mottaglig då. Man måste också vara tydlig med att MS är så olika. Det som funkar för mig kanske inte funkar för alla. Man kan inte jämföra sig med andra.

”Trodde aldrig jag skulle kunna springa”

Idag jobbar Jenny som föreläsare, och mår bättre än hon någonsin hade kunnat föreställa sig.

– Att sitta här och prata om det här är fantastiskt. För tolv år sedan trodde jag aldrig att jag skulle kunna jobba med träning eller kunna springa. Jag trodde inte jag skulle kunna leva det liv jag levt, för så dåligt mådde jag.

Runt 20 000 personer i Sverige lever med diagnosen MS. Det är en sjukdom i nervsystemet och är den näst vanligaste orsaken till neurologisk funktionsnedsättning hos yngre personer i Europa. I Sverige får runt 600 personer diagnosen varje år. Runt två tredjedelar är kvinnor.