Under fredagen inledde det svenska fotbollslandslaget sitt Nations League-äventyr efter VM-bronset i Australien.

Inför matchen hade de flesta rubriker handlat om skandalkyssen efter VM-finalen och kaoset i det spanska fotbollsförbundet, som slutade med att ordförande Luis Rubiales avgick från sin post.

Matchen mellan Sverige och Spanien var nämligen den första för de sistnämnda efter händelserna under sommaren.

Sverige visade sitt stöd efter kaoset

Innan matchen startade på Gamla Ullevi visade det svenska laget sitt stöd för de spanska spelarna. En banderoll med texten "Se Acabó” (spanska för ”det är över”) och ”Our fight is the global fight” visades upp inför kamerorna.

Den sportsliga kampen blev en jämn affär. Efter att målvakten Zecira Musovic, som hyllades stort efter sommarens mästerskap, räddat ett farligt skott efter en kvart med många spanska målchanser kunde Sverige växa in i matchen.

Lagkaptenen Magdalena Eriksson öppnade målskyttet när hon nickade in 1–0 efter 23 spelade matchminuter. Spanien kunde kvittera innan halvleken var över med lite hjälp av den svenska målvakten.

I den andra halvleken skapade båda toppnationerna flera farliga lägen. 22-åriga Eva Maria Navarro byttes in för Spanien och stänkte in ett drömmål med tolv minuter kvar av ordinarie matchtid. Med vänsterfoten placerade hon fint in 1–2 i krysset.

Sent straffmål sänkte Sverige

Fem minuter senare svarade Sverige genom att kvittera till 2–2 genom Lina Hurtig. Matchen såg länge ut att sluta oavgjort, men dramatik i slutsekunderna skulle förändra det faktumet.

Amanda Ilestedt blev utvisad efter att ha dragit ner en spansk spelare i straffområdet och Barcelona-stjärnan Mariona Caldentey kunde kyligt sätta straffen i mål.

Kort efter 2–3-målet blåste domaren av matchen.

– Det är en tom känsla, det är ett riktigt tråkigt avslut, säger lagkapten Magdalena Eriksson i SVT:s sändning efter slutsignalen.

Sverige får chans att slicka såren på tisdag, när det är dags för nästa Nations League-match. Då står Italien för motståndet.

Olof Lundh: ”Man hade alla möjligheter”

Nations League-formatet fungerar som ett kval till OS i Paris nästa år. För att Sverige ska ta sig till de olympiska spelen måste man vinna gruppen, som förutom Spanien och Italien även består av Schweiz.

Olof Lundh, krönikör på Fotbollskanalen, säger att Sveriges chanser att nå mästerskapet i Paris minskar kraftigt efter det sena poängtappet mot Spanien.

– Det är Spanien som är den tuffaste rivalen och man får vara ärlig och säga att bättre läge att slå världsmästarna får nog inte Sverige, med tanke på den turbulenta vecka Spanien haft som uppladdning, säger han.

– Man hade alla möjligheter men tyvärr blev det förlust.

