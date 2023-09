Stärkta av 5–0-segern mot Estland i lördags hade det svenska landslaget siktet inställt på ytterligare poäng i den viktiga matchen mot Österrike under lördagskvällen.

Många svenska supportrar hade tagit sig till Friends arena i huvudstaden för att se matchen, som i den första halvleken var en pigg tillställning.

Anfallarna Viktor Gyökeres och Alexander Isak var två av de svenska spelarna som skapade farliga lägen, men bollen ville inte leta sig in i Österrikes mål.

Hoppet om en svensk seger försvann drygt tio minuter in i den andra halvleken. Inom loppet av fyra minuter hade Michael Gregoritsch nickat in 0–1 och Marko Arnautovic skickat in 0–2 med hjälp av misstag från den svenska backlinjen.

Drömmen om EM bortblåst

Och tyngre skulle det bli.

Med 20 minuter kvar av ordinarie matchtid orsakade Isak Hien straff, som motståndarna förvaltade på bästa sätt genom att låta Arnautovic skjuta in 0–3.

Sverige lyckades inte alls hämta sig efter kollapsen och trots att inhopparen Emil Holm putsade till siffrorna i matchens slutskede förlorade Sverige matchen.

Förlusten innebär nu att ett svenskt deltagande i nästa års EM-slutspel är långt bort. Belgien, Azerbajdzjan och Estland står för motståndet i de tre återstående kvalmatcherna, som spelas senare i höst.