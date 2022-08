Många ukrainska flyktingar har svårt att ha råd med en vardag i Sverige. Med bidrag från Migrationsverket som ligger på samma nivå som på 90-talet, ungefär 70 kronor per dag, är det till och med en del som väljer att åka hem till Ukraina igen.



TV4 Nyheterna har träffat Natalia, en ensamstående mamma som samlar pantburkar för att kunna ge sina barn mat för dagen.



– När vi är på väg någonstans, plockar vi alltid pant. Vi har alltid en påse med oss, säger hon.



Natalia och hennes två barn har flytt från Tjernihiv i norra Ukraina och bor nu på ett flyktingboende i Täby. Bidraget på 71 kronor per dag och 43 kronor per barn, räcker inte till mat, kläder, transporter och sjukvård.

Känner sig fattig

– Jag känner mig fattig och är tvungen att gå och tigga, för att jag inte kan skaffa jobb så länge mina barn inte går i förskolan. Jag mår mycket dåligt över det, säger Natalia.



Vänsterpartiet och Miljöpartiet är de enda som direkt vill höja dagersättningen till ukrainska flyktingar.



Argumentet bland de som inte vill höja är att de som kan jobba ska jobba.



I spelaren: Partierna som inte vill höja bidraget och partier som vill utreda frågan