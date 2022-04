En unik satsning för att få fler kvinnor att ta sig an en i dagsläget fortfarande mansdominerad yrkesroll har inletts, en utbildning för kvinnliga sportkommentatorer. Det handlar om den första utbildningen för att kommentera sport i just TV och den pågår just nu hos C More i TV4-huset. Vår reporter Wilma Eliasson gör ett studiebesök för att ta tempen på utbildningen och magister Lasse Granqvist och eleverna Isabella och Josefine. Pionjären och kommentatorn Lena Sundkvist är en av lärarna i den unika satsningen och en av eleverna är Evelina Back, i spelaren ovan berättar de om satsningen.