Alla kvinnor, barn och äldre evakuerade från stålverket

De sista civila som tagit skydd i kulvertarna under stålverket i Mariupol har i dag evakuerats. Det meddelade Ukrainas regering på lördagskvällen via sociala medier.



Efter veckor i ovisshet har de sista nu evakuerats från stålverket Azovstal i Mariupol.

Ana Kechu tillbringade åtta veckor under jord med sina sex barn för att slippa bomberna i hembyn.



Hon och barnen tillhör de sista som förts ut, med hjälp både av FN och internationella Röda korset.



Ukrainas regering hoppas nu att även soldater, många av dem sårade, ska kunna lämna platsen i en ny evakueringsfas. Omkring 2.000 soldater uppskattas finnas kvar i stålverket.



