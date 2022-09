Efter succéduetterna i programmet: Nu släpps de på Spotify

Under Idol: Sista steget, som utspelade sig på Way Out West i Göteborg så utmanades deltagarna i ett nytt moment: de skulle nämligen sjunga duetter tillsammans. Nu kan vi glatt meddela att era favoritduetter från programmet finns att lyssna på på Spotify!

De duetter som spelats in och finns tillgängliga är:

Ruby Lindén och Neville Ristenfeldt - Stay ft. Mikky Ekko av Rihanna

Espen Edberg och Linus Johansson - Sweet Child O' Mine av Guns N' Roses

Klara Almström och Arvid Einarsson - If The World Was Ending av Julia Michaels och JP Saxe

Carmen Toubia och Julien Keulen - Broken Strings ft. Nelly Furtado av James Morrison

Ida Hallquist och Sebastian Rydgren - Need You Now av Lady A

Du hittar alla duetter i spellistan Idol 2022 på Spotify.