Fotbollslegendaren Pelé får palliativ vård

För ungefär ett år sedan tvingades den brasilianska ikonen Pelé operera bort en cancertumör i tjocktarmen och har sedan dess behandlats med cellgifter.

Tidigare i veckan blev Pelé inlagd på sjukhus på nytt, då hans kropp inte längre svarade cellgiftbehandlingen, innan han under lördagen lades in för palliativ vård, enligt lokala medier.



Under Brasiliens match mot Kamerun i fotbolls-VM i Qatar hyllades fotbollslegendaren med en gigantisk flagga som vecklades ut på kortsidan bakom ena målet på Lusailstadion.



Pelé är den enda manliga fotbollsspelaren som vunnit VM tre gånger. Den brasilianska anfallaren gjorde 767 mål på 831 officiella matcher under karriären. Med träningsmatcher inräknat har Pelé gjort över 1200 mål, flest av dem för klubblaget Santos FC.