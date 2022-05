I första semifinalen besegrade Liverpool Villareal med 2-0 hemma på Anfield – i returen skulle det inte bli lika komfortabelt för de engelska giganterna.

Redan efter tre minuter placerade hemmalagets Boulaye Dia in 1-0 till Villareal och i den 41 minuten nickade Francis Coquelin in 2-0.

– Allt som vi inte ville. Tidigt mål, aggressiv motståndare. Vi var imponerade, kanske chockade. Jag vet inte. Vi spelade inte fotboll, vi var inte oss själva. Vi kunde inte komma in i matchen och sen gjorde de sitt andra mål, säger Jürgen Klopp till Telia och C More.



Men om Liverpool under första halvlek hade problem med Villareals höga press skulle andra halvlek bli en annan. Efter tre mål och totalt 5-2 till Liverpool stod det klart att det blir ytterligare en Champions League-final för ”The Reds” – den tredje på fem år.

Vilka som avgörs i finalen avgörs på onsdagskvällen, då Real Madrid tar emot Manchester City – efter en galen första match som City till slut vann med 4-3.

