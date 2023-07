Här kuppar Per Andersson sig in i Lotta på Liseberg – igen

Han gör det igen. Per Andersson kuppar sig in i sändningen av Lotta på Liseberg – och bärs ut av vakter. – Ta ut honom bara! säger Lotta Engberg.

Han gör det vi är vana vid att se honom göra i Lotta på Liseberg. Under premiären av årets säsong av allsångsprogrammet kuppade Per Andersson sig in i sändningen, då iklädd en badring och mankini – till Charlotte Perrellis stora förvåning. Nu gör han det igen, den här gången i en glittrig blåsa.

Målet är att slå Charlotte Perrelli som medverkat flest gånger i programmet av alla gäster, då hon dykt upp hela 14 gånger. Men hack i häl är Per Andersson med sina nu 13 gånger.

– Nu har jag varit med 15 gånger, nä jag ska kanske vara med 15 gånger, men nu har jag bara varit med 13 gånger i Lotta på Liseberg, säger Per Andersson när han tagit sig in på scenen.

Nåväl, det slutar med att han bärs ut av vakter efter uppmaning av Lotta Engberg, till publikens skratt.

– Vakter, ta ut honom bara! Stick , skriker Lotta Engberg.