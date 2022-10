Boris Johnsons besked var The Times politiska redaktör Steven Swinford först att erfara och skriva om, på Twitter, sent under söndagskvällen.

Med det klart, kan det nu bli Penny Mordaunt eller Rishi Sunak som tar över efter Liz Truss, och därmed bli ny ledare för det konservativa brittiska partiet – och premiärminister.

Rishi Sunak, före detta borgmästare för London och finansminister under Boris Johnsons tid, ser ut att ha fördel just nu.

Om det ens blir en omröstning mellan de två återstående kandidaterna, Sunak och Mordaunt, avgörs under måndagen.

Se mer om Boris Johnsons besked i spelaren ovan