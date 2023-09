Ett undantagstillstånd har utlysts i New York efter att ett kraftigt oväder orsakat omfattande översvämningar i staden. I Manhattan och Brooklyn föll en månads regn på bara några timmar. Nu varnar guvernören för att situationen kan förvärras ytterligare. ”Det här är ett farligt läge”, säger Kathy Hochul.

Det kraftiga skyfallet orsakade svåra översvämningar som stängde vägar, störde tunnelbanetrafiken och översvämmade gator och källare i staden.

På fredagsmorgonen utlyste New Yorks guvernör Kathy Hochul undantagstillstånd i New York City, Long Island och Hudson Valley.

Samtidigt varnar hon för ”livshotande nederbörd”.

Borgmästaren: ”Det här är inte över”

”Det här är farligt. Upp till 13 cm regn föll i vissa områden under natten – och så mycket som 18 cm mer förväntas under dagen”, skrev New Yorks guvernör Kathy Hochul på X innan hon utlyste undantagstillståndet.

Den kraftigaste nederbörden började lätta över hårt drabbade Manhattan och Brooklyn under fredagsmorgonen – men ytterligare regn väntas senare under dagen och kvällen..

”Jag vill inte att uppehållen ska tolkas som att det är över – det är det inte”, sade New Yorks borgmästare Eric Adams vid en nyhetsbriefing på fredagsmorgonen.

8,5 miljoner människor omfattas av undantagstillståndet.