Den här vårvinterns nya trend tycks ha blivit att åka isflak. För några veckor sedan rapporterade Efter fem om ett par som sågade ett isflak – och åkte till stan.

Nu har det hänt igen.



Två barnfamiljer i Dalarna har tagit det här med isflaksåkande till en helt ny nivå, rapporterar SVT .

Familjerna sågade själva loss isflaket, satte på en elmotor och gav sig ut på tur längs Sundbornsån. Här finns solstol, bastu och alla bekvämligheter man kan tänka sig.



– Det var en fantastisk upplevelse, superhärligt! Solen sken och vårfåglarna kvittrade i bakgrunden. Kaminen sprakade i bastun, berättar Johan Brandberg, en av papporna som åkte isflak.



Barnen höll sig lugna under färden på isflaket, och lekte lugnt. Så det var ingen som ramlade i.



– Det var inte ett actionspäckat äventyr, utan en trevlig familjeutflykt.



– Jag vill inte locka ut någon annan på tunn is. Men ska man ut på ett isflak måste man räkna med att man kommer att plurra i, och att man måste kunna simma in med barnen. Känner man sig bekväm med det, då kan man göra det.



Ombord på isflaket hade familjen Brandberg ett bastutält – och isflaket höll för hela färden.

- Ja, värmen stiger ju uppåt. Vi seglade runt i tre timmar. Det gäller att ha tillräckligt tjock is, att det är kärnis hela vägen, berättar Johan Brandberg.