Snart blir det olagligt att äga en katt som inte är id-märkt och registrerad – om den är yngre än 14 år. Efter årsskiftet införs nämligen en ny lag och ett nationellt kattregister. Men många katter är fortfarande omärkta – vilket tyder på att många ägare inte har koll på nya lagen.



– Jag tror att många av dem som har en liten huskatt hemma inte har någon aning om att katten ska registreras, säger kattuppfödaren Gisela Grünwedl.



Hemma hos Gisela i Nacka, som har varit uppfödare sen slutet av 70-talet, bor bland annat bengalkatterna Asch och Catlyn. De är fem månader gamla och har redan chippats. Gisela tror dock inte att många kattägare har koll på den nya lagen som införs vid årsskiftet.



– Så sent som i dag pratade jag med min syster, som har en huskatt, om att hon snart måste registrera Snuttis. Då svarade hon "ojdå, det visste jag inte".



Inte heller veterinärer har märkt av någon tillströmning av ägare som vill tatuera eller chippa sin katt trots att registret snart öppnar, vilket tyder på att många ägare inte har koll på nya lagen.



– De har inte sett någon större ökning av ID-märkningar nu under hösten i alla fall, säger Magnus Rosenquist, förbundsdirektör vid Sveriges Veterinärförbund.



I dag bor det en katt i vart femte hushåll i Sverige och missen är därmed vårt vanligaste husdjur. Uppskattningsvis finns det 1,4 miljoner katter och en miljon av dem är redan registrerade, men då via kattföreningen eller kennelklubben. De som redan har registrerat sin katt måste alltså göra det igen.