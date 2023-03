Nordman, Theoz, Kiana och Mariette är klara för final i Melodifestivalen. De fyra bidragen kommer att ställas mot de redan klara finalisterna på Friends arena i Stockholm nästa helg.



Kvällens bidrag:



1. Theoz: "Mer av dig"

2. Mariette: "One day"

3. Victor Crone: "Diamonds"

4. Tennessee Tears: "Now I know"

5. Elov & Beny: "Raggen går"

6. Melanie Wehbe: "For the show"

7. Nordman: "Släpp alla sorger"

8. Kiana: "Where did you go"



Texten uppdateras.