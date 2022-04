Just nu pågår ett möte i FN:s säkerhetsråd på inrådan av Ryssland som hävdar att Ukraina ligger bakom krigsbrotten i Butja, nära Kiev, som av vissa kallas för en massaker. Från Kreml har man förnekat all inbladning i dödandet av civila i staden, samtidigt som tidningen New York Times har presenterat bevis som visar på det motsatta. Den svensk-brittiska journalisten Louise Callaghan var en av de allra första internationella journalisterna på plats i Butja efter den ryska reträtten och berättar om de fasanfulla scener som utspelat sig på platsen under ockupationen. I studion, Rolf Porseryd, utrikeskommentator TV4.