Storbritanniens drottning Elizabeth II hålls under läkaruppsikt.

– Drottningens läkare är oroliga för hennes majestäts hälsa och har rekommenderat att hon fortsatt hålls under läkaruppsikt", meddelar Buckingham Palace enligt flera brittiska medier.

Hela nationen är "djupt oroad" över drottningens hälsa, säger premiärminister Liz Truss i ett uttalande.

Den 96-åriga regenten ställde in ett åtagande under onsdagen sedan läkare rekommenderat vila. Under tisdagen genomförde hon däremot sin konstitutionella roll i samband med att hon formellt bad Liz Truss bilda regering och därmed bli premiärminister i Storbritannien. För första gången skedde ceremonin utanför centrala London, då drottningen tog emot Truss i det skottländska slottet Balmoral.

Drottning Elizabeth har tampats med hälsoproblem ända sedan oktober förra året, då hennes hälsa gjorde det svårt för henne att röra sig.

