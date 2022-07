I Storbritannien har en extrem värmebölja slagit hårt mot samhället.

Under fredagen utlyste den nationella vädertjänsten The Met Office ett nationellt nödläge. Under dagen har flera tågavgångar stoppats till följd av de höga temperaturerna.

Även sjukvården har drabbats av värmen och justerat sin kapacitet då fler antas söka hjälp för värmerelaterade symptom. Vissa sjukhus har fått stänga ner då de inte väntas kunna hålla inomhustemperaturerna nere.

Hettan är inte bara farlig för människor, på vissa bondgårdar smörjer bönder in sina grisar med solskyddsmedel.

Imorgon, tisdag, väntas temperaturer på över 40 grader i staden Peterborough som ligger 12 mil norr om London.



I spelaren ovan: TV4 Nyheternas Tomas Kvarnkullen på plats i Peterborough.