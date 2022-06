Om Ukraina faller kommer de baltiska staterna att gå samma öde till mötes, det menar Michail Kasianov som var Vladimir Putins första premiärminister mellan 2000-2004.



Numera är han en högljudd Putinkritiker och efter att ha stått vid presidentens sida under flera år har han också en unik insyn i Kreml.



Kasianov säger att han inte anade att Ryssland skulle kliva in i Ukraina, förrän under mötet mellan Putin och hans säkerhetsråd den 21 februari.



– Jag känner de här människorna och genom att kolla på dem såg jag att Putin redan hade tappat det. Inte på ett medicinskt sätt, utan på ett politiskt plan, säger han.

I spelaren ovan: Se hela intervjun med Putins före detta premiärminister.