Under de senaste veckorna har vi sett mängder av initiativ för att hjälpa och stötta de drabbade av kriget i Ukraina. Vi hämtar ännu ett sådant exempel från helgen, en video som har fått stor spridning är när John Lennons son Julian Lennon framför ”Imagine” för första gången någonsin på den globala insamlingsgalan ”Stand Up for Ukraine”. Se framförandet i spelaren ovan.