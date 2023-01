Love Island-säsongen har bara börjat och nya deltagarna ansluter varje vecka. Men redan under veckan kom plötsligt oväntat besök i villan. Insmygandes under inspelningen kom en ensam hund som kände sig hemma i villan.

- Lucy är vår egen lilla "bebis" som kommer och hälsar på ibland, säger deltagaren Frida Hartman.

En gatuhund som kallas Lucy

TV4:s exekutiva producent har fler detaljer om den nya husmedlemmen.

- Hunden som syns i programmet är en gatuhund som smugit sig in till villan under tv-inspelningarna. Vad vi förstår på lokalbefolkningen så kallas hunden för Lucy och är mellan 7-8 år gammal. När hon smet in på inspelningarna så blev våra deltagare direkt för förtjusta i henne och nu verkar Lucy vilja stanna i huset, säger Matilda Walker, exekutiv producent på TV4.

Huruvida Lucy måste medverka i parceremonierna är fortfarande oklart. Men klart är att Lucy blivit en favorit hos deltagarna i villan.

- Lucy kommer alltid in för att sprid energi och underhålla oss när vi är lite nere. Vi har kommit varandra nära, säger Andreas Deak, en av årets deltagare.

Hunden "Lucy" i Love Island Sverige 2023

