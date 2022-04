Tre personer skottskadades igår under de sammandrabbningar mellan demonstranter och polis vid de upplopp som skedde i Norrköping efter att den dansk-svenska högerextremisten Rasmus Paludan annonserat att han återigen tänker bränna koranen. Polisen berättar om en aggressivitet och våld man inte är van vid sen tidigare, där räddningstjänsten inte kunde åka in och hjälpa de skadade. Ett eller flera varningsskott avfyrades och polisen försöker nu att bilda sig en fullskalig bild över händelseförloppet och vädjar till allmänheten om hjälp. TV4 Nyheternas reporter Magnus Wennerberg befann sig i Norrköping under upploppet och vittnar om kaotiska scener med bland annat stenkastning mot poliserna.