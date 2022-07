Det är första gången på flera decennier som dödsstraffet i Myanmar verkställs.

Militärregimen i landet har avrättat fyra demokratiaktivister, som bland annat anklagats för terrorism och mord. De fyra, som även inkluderade en framstående demokratiaktivist, anklagades för att ha varit delaktiga i "brutala och inhumana terrordåd", rapporterar regimstyrda tidningen The Global New Light of Myanmar.

När avrättningarna ägde rum och hur de utfördes framgår inte.

