I Västernorrland utfärdar SMHI orange varning och risk med frisk sydostlig vind och ymnigt snöfall. Ovädret väntas dra in redan under natten och kan innebära stora trafikstörningar under söndagsmorgonen.

Även i Mellansverige varnas det för starka vindar, halka och snö, men inte lika kraftigt som i Västernorrland.

I klippet ovan berättar TV4-meteorologen Ingrid Eronn mer om busvädret