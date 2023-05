Jägare larmar om sälinvasion: ”Kommer gå åt helvete”

Trots att både jägare och forskare menar att sälpopulationen blivit alldeles för stor, sänktes årets kvoter för hur många sälar som får skjutas.

Nu kommer dessutom nya förslag som kan innebära att nästa års jaktkvoter sänks återigen.

– Katastrof. Hela marina livet kommer gå åt helvete. Det går i botten med alltihopa, och sen är det kört, säger jägaren Martin Hahne.

Nio sälar – så många sälar har Kungshamnsbon Martin Hahne lyckats skjuta under årets säljakt. Och när TV4 Nyheterna får följa med honom ut längs Smögens skärgård skjuter han sin tionde. En bra jakt, men inte tillräckligt enligt Martin. Sälarna behöver bli färre.



– Nu är de på väg upp i såna nivåer att det blir kontraproduktivt, när du ska hjälpa sälen så plågar du ihjäl sälen istället. Den får svälta och den får mask. Den har en allmänt bedrövlig tillvaro, säger Martin Hahne.



I år sänktes kvoterna för hur många sälar som får skjutas. För gråsäl var det en sänkning från 2000 till 1500 och vad gäller knubbsälarna sänktes kvoterna från 720 till 630. Men även om antalet bantades ned, är det svårt att nå upp till rätta kvoter.

En av anledningarna enligt jägarna är det totalförbud som sedan 2015 råder mot handel med sälprodukter. En svensk jägare får inte sälja någonting från sälen.



– Man vill ta vara på det man skjuter, annars finns det ingen vits med det. Sälen har kött, ett fint skinn, dessutom kan du kan göra bra olja av späcket. Idag behövs ju närproducerat, så ska vi få ner sälpopulationerna är säljförbudet något som måste förändras, berättar Martin.

Delade meningar om beståndet

Enligt både sälforskare och jägare finns det alldeles för många sälar idag. Djuren förstör fiskeredskap för flera miljoner varje år och äter mängder av fisk.

– Om en äter så mycket som fyra kilo per dag, så kan du tänka dig att det går åt ungefär hundra ton fisk på ett dygn här utmed västkusten. Då blir det inte mycket kvar, säger han.



Medan forskarna och jägarna tycker att det finns för mycket säl menar ansvariga myndigheten, Havs-och vattenmyndigheten att det finns för lite. I ett förslag till Naturvårdsverket skriver de att de vill se sänkta kvoter för säljakten. För exempelvis gråsälen som håller till i Östersjön, menar de att endast runt 1300 sälar ska få dö av människan. Både vad gäller jakt och andra händelser på grund av människan, som när sälar fastnar och dör i fiskeredskapen.



– Vi har fått ny information från forskningen som visar vilken nivå vi kan ha på licensjakten som är en jakt som vi har för att upprätthålla en viss nivå på bestånden. Och den visar att vi behöver ha en lite lägre nivå för att i slutändan för att klara våra internationella åtaganden som tillexempel art och habitatdirektivet, säger Johan Kling som är avdelningschef för vattenresursfördelning på Havs-och vattenmyndigheten och som skrivit under förslaget.



Men andra forskare menar att fler behöver skjutas av?



– Vi måste basera våra förvaltningsbeslut på bästa tillgängliga kunskapen av olika typer av arter och organismer och däribland säl. Och det är inte bara jakten som påverkar sälen utan även bifångst i nät, andra skador som båttrafik med mera. Det är summan av den mänskliga påverkan vi måste titta på här och då måste vi relatera in jakten i det. Det är inte så att forskningen har ett svar utan det finns många olika sätt att se på detta, säger Johan Kling.



Men Martin Hahne är orolig för vad som skulle hända om sälpopulationen får fortsätta att växa. Han menar att oavsett om kvoterna sänks för säljakten i Östersjön eller på västkusten, kan det få stora konsekvenser.



– Katastrof. Hela marina livet kommer gå åt helvete. Det går i botten med alltihopa och sen är det kört, säger jägaren Martin Hahne.

