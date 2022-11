Nu kommer det uppgifter om att över hälften av alla anställda på Twitter kan få sparken. Det kan handla om över 3 000 personer.

Det avslöjas i interna meddelanden som tidningen New York Times tagit del av. Det har gått en vecka sedan Elon Musk tog över Twitter och under fredagen ska alla Twitterkontor hållas stängda och anställda måste stanna hemma i avvaktan på besked via mejl om de har jobbet kvar eller inte.

