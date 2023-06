Oron efter dammkatastrofen: ”Minor sprids med vattnet”

Tusentals människor tvingas lämna sina hem och samhällen förstörs.

Men dammkollapsen i södra Ukraina banar även väg för en stor miljökatastrof.

Bland annat sprids nu både föroreningar och minor med vattnet.

Vattnet från den havererade kraftverksdammen Nova Kachovka i Chersonregionen fortsätter att stiga och ödelägger det mesta i sin väg.

Ett flertal samhällen har evakuerats i vad Ukraina menar är ett attentat utfört av Ryssland. Vem och vad som ligger bakom är ännu oklart – men att katastrofen blir månghövdad är de flesta överens om.

– Det är en humanitär och ekonomisk katastrof. Allting är dränkt. Det är enorma områden, byar, städer ligger under vatten, säger Bo Olofsson, professor emeritus vid KTH.

Dammen rymmer ungefär lika mycket vatten som Mälaren, upp till 18 miljarder kubikkilometer, berättar Bo Olofsson. Den används för vattenkraft, dricksvattenförsörjning och bevattning av ett stort jordbruksområde.

Föroreningar och minor sprids

Enligt Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har översvämningarna medfört att hundratusentals människor inte längre har normal tillgång till dricksvatten. Men förutom den humanitära katastrofen finns det även indirekta och långsiktiga konsekvenser.

– Det sprids ju väldigt mycket föroreningar nedströms. Vattnet har svämmat över industriområden, soptippar, bensinstationer, folks källare, där de förvarat alla möjliga saker. Det sprids ju nu söderut, säger Bo Olofsson.

– Och alla minor som har funnits i minerade områden sprids också med vattnet. Nu vet man inte var de finns över huvud taget, fortsätter han.

6:06 Se hela inslaget här

Fungerar som kylare för kärnkraftverket

Dammens vattenreservoar har dessutom agerat som kylare för kärnkraftverket Zaporizjzja. FN:s internationella atomenergiorgan (IAEA) har dock meddelat att det inte finns någon omedelbar säkerhetsrisk vid kärnkraftverket i nuläget. Det kan lösas genom att pumpa dit vatten från andra ställen, säger Bo Olofsson.

– De har sagt att vi klarar det här under ett antal månader framåt i varje fall. Det är inget akut problem. Problemet är att det är ett krigsområde och att man inte har kontroll över området. Just kärnkraftverket står under rysk ockupation.

Hur oroade borde vi vara för de långsiktiga konsekvenserna?

– Det här är ju en del av ett krig och kriget är ju mycket värre än det här. Men det är ett stort problem, säger Bo Olofsson.